Frühstücksradio mit Spaß vom 23. 10. 2016

Die Themen:

– gestern vor 6020 Jahren wurde die Welt erschaffen: wir wundern uns!

– DJ Happy Vibes Sendung wurde abgesetzt: wir haben die Fakten!

– Dolly Buster (* 1969) hat Geburtstag: wir gratulieren!

– Basteln im Herbst: wir haben das Einsteigermodell!

– der erste Schlümpfe-Comic erscheint (1958): wir liefern die Hintergründe!

Was sonst noch geschah:

– Tag der Republik in Ungarn (Beginn des Volksaufstands von 1956)

– Tag des Werbers (Russland), Tag des Talkshow-Moderators

– 1911: im italienisch-türkischen Krieg wird erstmals Luftaufklärung geflogen

– 1934: die italienische MC-72 fliegt den heute noch gültigen Geschwindigkeitsrekord für Wasserflugzeuge mit Propeller (709 km/h)

– 1940: Edison Arantes do Nascimento alias Pelé wird geboren

– 1970: der erste Schulmädchen-Report feiert Premiere

– 1970: das Raketenflugzeug Blue Flame überschreitet die 1000-km/h-Marke

– 1971: Daimler-Benz präsentiert den ersten Airbag

– 2001: der erste iPod erscheint

Die Titelliste bis 13:30 Uhr

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Vicky Leandros – Theo, wir fahr’n nach Łódź

03. The Surpremes – Baby, Baby, wohin ist unsere Liebe

04. The Exploited – Alternative

05. All For One – I swear

06. Vader Abraham – Warum (Alles Gute, ihr Schlümpfe!)

07. Jan Kiepura – Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n

08. Subriss – Hand verbrannt

09. Gitte – Ich will ’nen Cowboy als Mann

10.-12. Diverse Hits vom Singenden Klingenden Preibisch