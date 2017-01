Frühstücksradio mit Spaß vom 28. August

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen heute:

– die große Spendengala der internationalen Stars!

– mit Madonna, W. A. Mozart, Chris de Burgh, Roberto Blanco (Michael Jackson konnte nicht) und Pittiplatsch!

Was sonst noch geschah:

– Tag der Russlanddeutschen

– Beginn der Sternschnuppensaison (Alpha-Aurigiden)

– 1969: Jason Priestley, der Brandon Walsh von Beverly Hills 90210, wird geboren

– 1988: bei einer Flugschau auf der US-Basis Ramstein stoßen drei Jets zusammen; einer kracht in die Zuschauer (70 †)

– 1996: Prinz Charles und Prinzessin Diana lassen sich scheiden

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Nana Mouskouri – Guten Morgen, Sonnenschein

03. Madonna – La Isla Bonita

04. Wolfgang Amadeus Mozart – Rondo a la turca

05. Subriss – Genieß‘ die Show

06. Chris de Burgh – Lady in red

07. Der singende klingende Preibisch – Gottes Werkzeug

08. Der singende klingende Preibisch – Nackich am Klavier

09. Comedian Harmonists – J’aime une Tyrolienne

10. Morgans – Tommy

11. Helge Schneider – Schwedenurlaub

12. Sandmanns Dummies feat. Pitty Platsch & Schnatte Rienchen – Ach du meine Nase

13. Sluts’n – Ich will hier raus!

14. Stereo Total – Movie Star

15. Jens Friebe – Star

16. Peter Maffay – Du hattest keine Tränen mehr

17. derschoenewald – Das Attest

18. France Gall – Der Computer Nr. 3

19. Helge Schneider – Pubertät