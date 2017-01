SIE sucht IHN

Di 10. Mai 2016 21:30 bis 23:00 Di 14. Juni 2016 21:30 bis 23:00

Nette, späte, noch nicht vergebene SIE (90min) sucht kulturvollen Partner (gern auch Partnerin oder Gruppe) mit Ausstrahlung für monatliche Treffen in der Dresdner Neustadt. Wenn du auch auf das emanzipatorische Prinzip der gesellschaftlichen Gleichheit und Freiheit stehst, finden wir vielleicht zusammen. Du hast richtig Bock auf Radio? Dann schreib mir unter…

info@coloradio.org

Das hier ist ein noch freier Sendeplatz, der nur darauf wartet, von dir/ euch mit Inhalten gefüllt zu werden. Du kannst dich mit der Charta der Freien Radios identifizieren? Dann stell dich und dein Sende-Konzept auf der kommenden Redaktionsversammlung am 13. Juli ab 20Uhr in der Jordanstraße 5 (Hinterhaus) vor oder schreib eine Mail an die oben genannte Adresse.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören! 🙂

Heute, am 14. Juni, wurde der Sendeplatz gefüllt mit: