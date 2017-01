Frühstücksradio vom 24. April 2016

Erster Teil

Zweiter Teil

Dritter Teil

Die Themen:

– Dresden People: enttäuscht vom Wetter

– Würstchen-im-Schlafrock-Tag

– Music Match Festival am 29./30. April!

– Oberelbe-Marathon – zum Glück gehts nur bergab!

– Niedliche Tiere – Heute: Der Biber!

– Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche!

– Je t’aime mit Preibisch und Jane!

– 1934: die Hammond-Orgel hat Geburtstag!

– 1974: Honis Spion Günther Guillaume wird verhaftet!

– das langweilige Thema: Welttag der Partnerstädte

Unsere Geburtstagskinder:

– Otto Reutter (* 1870), deutscher Sänger und Komiker (Ich wunder mir über jarnischt mehr)

– Shirley MacLaine (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin (Das Mädchen Irma la Douce)

– Bino (* 1953), italienischer Schlagersänger (Mama Leone)

Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Marianne Rosenberg – Ich bin wie du

03. Punk Lurex O.K. – Viisisataa Päivää

04. Die Gruppe Liebe – Verliebt in Paris

05. Mr. President – Coco Jamboo

06. Der singende klingende Preibisch – Faxenclown

07. Alison Tate – Mr. Tambourine Man

08. Guana Batz – Spy Catcher

09. Ilse Werner – Ich hab dich und du hast mich

10. Die Gruppe Liebe – Das Blaue Wunder

11. Roy Black – Mona

12. Blondie – Maria

13. Françoise Hardy – Frag den Abendwind

14. Ennio Morricone – My Name Is Nobody