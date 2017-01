Das geht alle an: InklusionsSCHALTTAG am 29. Februar 2016

Mo 29. Februar 2016 20:00 bis 21:00 20:00 bis 21:00

2016 ist es wieder soweit: Das Jahr ist um einen Tag länger, was vor allem Arbeitgeber_innen freuen dürfte. Aber vielleicht auch Engagierte für die Inklusion von Menschen jeden Alters, verschiedener Herkunft und mit und ohne Behinderungen.

Warum sollten wir also nicht an diesem scheinbar zusätzlichen Tag in besonderer Weise auf Sinn und Nutzen von Inklusion für alle aufmerksam machen?

Wir – das sind die in Dresden zurzeit berufenen Inklusionsbotschafter_innen (Projekt der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.), ihre Mitstreiter_innen und Partner_innen, die sich mit ihrer „Initiative für Inklusive Strukturen“ in das gesellschaftliche Leben der Stadt Dresden einbringen: Annett Heinich, Marina Fraas, Sabine Müller-Schwerin, Sören Haak, Peter Müller sowie Annett Hartmann, Ulrike Bürgel und Monika Pohl.

Vier von uns erzählen bei coloRadio live ihre ganz eigene Geschichte und sprechen dabei über die Rahmenbedingungen in Dresden: Über die UN-Behindertenrechtskonvention, die derzeit als Bürokratiemonstrum angegangen wird. Oder über Kinder mit Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten, die in Sachsen im Vergleich zu allen anderen Bundesländern viel zu oft in Sonderschulen verfrachtet werden. Oder über so manche bauliche, kommunikative und strukturelle Barriere, die Menschen ausschließt. Oder über das fehlende Verständnis dafür, was z.B. Menschen mit Behinderungen an Voraussetzungen brauchen, um selbstbestimmt, vielfältig und erfüllt in dieser Stadt zu leben.

Viel gesellschaftlicher Zündstoff wird also im Studio aus den skizzierten Lebenserfahrungen aufgestapelt, aber auch der Mut und der Einsatz von Dresdner_innen, all das zu hinterfragen und Ressourcen aufzuzeigen.

Nach der Sendung stehen wir für persönliche Gespräche am Telefon unter 0351 32054710 bis 21:30 Uhr gern zur Verfügung.

Sprechen Sie mit uns über Vielfalt und Teilhabe – über Grenzen, Barrieren und Möglichkeiten. Gerne auch über E-Mail unter: inklusion@coloradio.org