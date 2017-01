Frühstücksradio mit Spaß vom 31.01.2016

Zum nachhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– Kleingeld abschaffen – Pro & Kontra

– Bierverkauf in Neustädter Spätis nach 22:00 Uhr wieder erlauben?

– Franz Schubert hat Geburtstag! wir singen das Heideröslein!

– Moderator Preibisch sucht Trecker mit Anhänger zum Pferdemist fahren

– Tier hinter Gittern: der Tod eines Blutsalmler sorgt in Bert G.s Aquarium für Unausgewogenheit

– Sportmagazin Pfosten: mit Angelique Kerber gewinnt 17 Jahre nach Steffi Graf wieder eine Deutsche die Australian Open

Titelliste

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Brigitte Ahrens – Wo ist die Liebe Sonne

03. Stereo Total – Movie Star

04. Härter bis wolkig – Heul‘ doch

05. Helge Schneider – Sei nicht traurig, kleiner Meisenmann

06. Soulsister – The Way To Your Heart

07. Adolescents – House Of The Rising Sun

08. Die Gruppe Liebe – Kleine, weiße Friedenstaube

09. Roy Black – Rosen ohne Dornen

10. Troopers – Fehler der Natur

11. Die Gruppe Liebe – Das Blaue Wunder

12. Paul Evans – Seven Little Girls

13. Shirley Bassey – Diamonds Are Forever

14. Ennio Morricone – My Name Is Nobody